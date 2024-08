Sancho Juve, la situazione

La Juventus si prepara a una settimana finale di mercato esplosiva, con l'obiettivo di rinforzare ulteriormente la squadra. Nico Gonzalez è già arrivato alla Continassa dopo l'accordo con la Fiorentina: prestito da 8 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e 5 milioni di bonus. Ma le sorprese non finiscono qui. Domenica sera è atteso Francisco, che arriverà dal Porto in prestito secco a 7 milioni di euro più 3 di bonus, grazie all'intermediazione di Jorge Mendes.Tuttavia, Cristianonon si ferma e punta a portare un altro esterno di qualità a disposizione di Thiago Motta per il suo 4-2-3-1. Il nome in cima alla lista è quello di Jadon, l'esterno inglese classe 2000 del Manchester United. Non essendo una prima scelta per ten Hag, Sancho vedrebbe di buon occhio il trasferimento in bianconero, ma l’operazione è complicata:La Juventus può acquisire Sancho solo in prestito con diritto di riscatto, poiché l’investimento principale sarà destinato a Koopmeiners. Tuttavia, l'operazione dipende dalla cessione di Federico, che spinge per andare al