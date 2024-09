Il Chelsea torna alla vittoria in campionato imponendosi con il risultato di 1-0 sul campo del Bournemouth. Il goal decisivo l'ha realizzato Nkunku, a quattro minuti dal novantesimo, capace di andare a segno e di sfruttare nel migliore dei modi l'assist di Jadon Sancho, subito protagonista all'esordio con la maglia dei Blues. Il calciatore, seguito dalla Juventus in estate, è entrato in campo nella ripresa e ha impiegato pochissimo per lasciare il suo marchio indelebile sul match. Il classe 2000, entrato in campo ad inizio secondo tempo al posto di Neto, è stato ammonito dopo una manciata di minuti, ma nel finale è risultato subito decisivo per la vittoria della squadra di Maresca.