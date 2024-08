Laha comunicato alla sua intenzione di ingaggiare Jadoncon la formula del prestito. Tuttavia, il Manchester United preferirebbe una cessione a titolo definitivo o, quantomeno, un prestito con obbligo di riscatto. Le trattative tra i due club sono in corso, ma al momento la Juve punta su un accordo temporaneo, mentre i Red Devils spingono per una soluzione più vincolante. Le negoziazioni continueranno nei prossimi giorni per trovare un punto di incontro che soddisfi entrambe le parti. Lo riporta Sky Sports UK.