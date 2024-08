Lariapre la pista per Jadone torna a esplorare il mercato per rinforzare le fasce offensive. Oltre alla trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez, i bianconeri hanno rinnovato l'interesse per l'attaccante del Manchester United, nonostante Sancho abbia ancora due anni di contratto e sia tornato ad allenarsi con la squadra. La Juventus aveva già tentato di ingaggiarlo all'inizio della sessione di mercato e ora sta discutendo i termini personali con il suo agente. I bianconeri stanno valutando un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di sterline, ma l'ingaggio di 20 milioni di euro lordi rappresenta una sfida, come sottolinea calciomercato.com.