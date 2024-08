Laè in trattativa con ilper Jadon, esterno inglese classe 2000. Sancho non è una prima scelta per ten Hag e sarebbe interessato a trasferirsi in bianconero, ma deve accettare una riduzione del suo ingaggio di 10 milioni, dato che lo United non intende contribuire al pagamento. La Juventus punta a un prestito con diritto di riscatto, poiché l'investimento principale sarà per Koopmeiners. L'operazione dipende dall'uscita di Federico Chiesa, che vuole andare al Barcellona, ma i catalani devono prima risolvere la registrazione di Dani Olmo. Lo riporta calciomercato.com.