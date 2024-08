Ieri è stata decisamente la notte di Samuelnella prima di questa nuova Serie A, questa nuova Juventus targata Thiago Motta che si è imposta per 3-0 contro il Como. Mbangula che si è reso protagonista segnando il suo primo goal tra i grandi, confezionando una prestazione decisamente degna di nota e soprattutto senza dimenticar che era proprio l'esordio assoluto nel mondo dei grandi. Di seguito il suo post su Instagram e le sue parole:"19/08/2024Prima di tutto, ringrazio il mio signore e salvatore Gesù Cristo per l'opportunità che mi ha dato di mostrarmi agli occhi di tutti È una data che rimarrà incisa in me perché è un sogno che si realizza e continuerò a lavorare per poterci rimanere per molto tempo. DIO È GRANDE".