La difesa dellasubirà significative trasformazioni in vista della prossima stagione. I blucerchiati perderanno Murru, il cui contratto è in scadenza, e hanno già salutato Ghilardi, tornato al Verona, e Facundo, rientrato alla. Tuttavia, proprio dai bianconeri potrebbe arrivare un nuovo rinforzo: l'esterno classe 1999 Gianluca Frabotta, molto apprezzato da Andrea Pirlo. I due si conoscono bene dall'esperienza comune alla, dove fu proprio Pirlo a schierare Frabotta per la prima volta come titolare, curiosamente proprio contro la Sampdoria.Secondo Il Secolo XIX, se nel Doria dovesse liberarsi uno spazio sulla corsia mancina (attualmente occupata da Barreca e Giordano, nessuno dei quali è incedibile), la dirigenza ligure potrebbe seguire le indicazioni del mister e puntare su Frabotta, appena rientrato a Torino dopo i prestiti a Bari e Cosenza. Tuttavia, Frabotta non è l'unica pista per rinforzare la difesa.La Sampdoria sta esplorando diverse opzioni per migliorare il reparto arretrato. Oltre a Frabotta, il club potrebbe valutare altri giocatori per assicurarsi una linea difensiva solida e affidabile. Con il mercato estivo in pieno fermento, i dirigenti blucerchiati sono al lavoro per identificare e acquisire i rinforzi necessari per affrontare al meglio la prossima stagione, garantendo competitività e stabilità alla squadra.