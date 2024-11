Sampdoria-Juventus Primavera, le PAGELLE

Torna a vincere la Juventus Primavera. I ragazzi dihanno sconfitto la Sampdoria per 3-1, chiudendo il match già nei primi 45 minuti con una bella prestazione . I bianconeri sono infatti andati in vantaggio al 18' con, che mette dentro il settimo gol stagionale e diventa il miglior marcatore della Juve in campionato. Dopo appena 5 minuti arriva il raddoppio con un gol fotocopia, questa volta di. Al 36' Di Biase è sfortunato ed è protagonista dell'autogol che riaccende le speranze blucerchiate, ma la gioia dura appena due minuti perché ci pensaa ristabilire le distanze. Bella vittoria della Juve che arriva a quota 20 punti, in attesa del prossimo impegno di campionato contro il- Un errore a inizio partita, poi torna quello di sempre. Sicurezza, interventi precisi e una parata a cinque dalla fine che blinda una volta per tutte il risultato.- Più attento rispetto alla gara contro il Bologna, si fa trovare pronto e partecipa alla manovra di costruzione bianconera.- Qualche errore nel primo tempo ma non perde la concentrazione. Nel secondo tempo controlla maggiormente le incursioni avversarie.- Buona prestazione del classe 2007, che continua la sua crescita con un'altra gara attenta dietro e propositiva con diversi palloni tra le linee.- Gara decisamente positiva per lui, chiamato in causa da titolare ha risposto presente: un assist subito e un gol per chiudere il match nel primo tempo- Molto presente nel gioco bianconero, serve ottimi palloni sia sugli esterni che in avanti, viziando anche il primo gol.- Una buona prestazione, senza particolari guizzi né sbavature. Dal 69' Florea 6 - Entra bene e si fa vedere spesso dai compagni, la partita è più nervosa quando subentra. Dall'83'- Come nelle ultime partite, corre molto sulla fascia e ci prova spesso con imbucate e cross: un'arma molto importante per Magnanelli.- Forse la miglior partita di questa stagione: si fa trovare pronto sul gol del raddoppio ed è più presente nel gioco rispetto al solito. Dall'83'- Una buona prestazione per il numero 8, che porta qualità. Proprio per questo il rosso è un'ingenuità, e la sua reazione gli costa l'assenza nella prossima gara.- Ancora lui. Il numero 14 si sta dimostrando sempre più decisivo, con la settima rete in campionato e una partita in cui è stato presente ovunque, anche con l'autogol. I compagni lo servono bene e lui crea: una partita da protagonista. Dal 69'- Entra molto bene, sfiorando il gol dopo pochi minuti con un colpo di testa pericoloso.- La Juve parte bene, trovando due gol nel giro di cinque minuti e rispondendo subito alla rete subita. L'aggressività del primo tempo viene bilanciata dal totale controllo nel secondo, infatti i bianconeri rischiano poco, a eccezione del brivido nel finale, e vanno anche vicini al poker. Un'ottima risposta per l'allenatore.





