Sampdoria-Juventus Primavera, la cronaca

La Juventus torna a vincere in campionato, chiudendo la partita già nel primo tempo con i gol di Di Biase, Lopez e Biliboc 94' - Nervosismo in campo: vengono espulsi Ntanda e Crapisto

93' - La ripartenza di Scienza viene fermata con un fallo a centrocampo

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero

86' - Bel tiro dalla distanza di Forte, Zelezny vola e respinge il tiro alla sua destra

83' - Cambia ancora la Juve: escono Lopez e Biliboc, entrano Scienza e Ventre

82' - Ntanda trattiene la maglia di Boufandar bloccando la ripartenza del numero 5: ammonito il blucrerchiato

77' - Occasione per la Juventus: Crapisto allarga per Biliboc, che crossa precisamente sulla testa di Pugno, il pallone termina alto di poco

75' - La Juve contiene le ripartenza blucerchiate, che cercano di passare soprattutto dagli esterni

69' - Doppio cambio per la Juve: escono Di Biase e Ripani, al loro posto Pugno e Florea

63' - Lopez raccoglie il pallone poco dopo il centrocampo e lancia Di Biase, ma il controllo del numero 14 non è preciso e Scardigno può bloccare

61' - Ancora Ntanda prova a sfondare sulla sinistra, questa volta Verde lo ferma in modo regolare sulla fascia

56' - Primo cartellino giallo della partita: ammonito Verde, che ferma la ripartenza di Ntanda a centrocampo

55' - Prova a partire Biliboc sulla destra ma viene fermato, l'azione della Samp però non è pericolosa

50' - Inizia in modo aggressivo la Sampdoria, ma la Juve è attenta in difesa e Zelezny si fa trovare pronto sul tiro del neoentrato Ntanda

Inizia il secondo tempo! Juventus avanti 3-1 in casa della Sampdoria

: primi 45' ricchi di emozioni, con la Juve che chiude in doppio vantaggio grazie alle reti di Di Biase, Lopez e Biliboc 44' - Ancora la Sampdoria con Bjorkman, il suo tiro da fuori è bloccato con tranquillità da Zelezny.

41' - Occasione per i padroni di casa, ma Bjorkman non raccoglie in tempo il traversone e manca l'impatto con il pallone

- Grande reazione dei bianconeri, che trovano subito il gol con Biliboc: il numero 17 è infatti il più rapido a respingere in rete il tiro di Lopez dopo la parata di Scardigno 34' - AUTOGOL DELLA JUVENTUS: Azione sfortunata per i bianconeri, con Di Biase che non riesce a evitare l'autogol in un momento di gioco confuso

29' - La Juve cerca di gestire il vantaggio, provando a contenere le offensive della Sampdoria

- Fotocopia dell'azione precedente, con Crapisto che recupera un pallone allontanato dalla difesa di casa, serve Di Biase e il pallone in mezzo è perfetto per Lopez 19' - GOL DELLA JUVENTUS! - Bella discesa di Boufandar, che serve Biliboc sulla destra: il numero 17 la mette in mezzo e davanti alla porta Di Biase deve solo spingerla in rete

- Bella discesa di Boufandar, che serve Biliboc sulla destra: il numero 17 la mette in mezzo e davanti alla porta Di Biase deve solo spingerla in rete 18' - Ci prova la Samp con il colpo di testa di Patrignani da distanza ravvicinata, pallone alto sopra la traversa

13’ - Partita molto combattuta a centrocampo, con entrambe le squadre che provano a imporre il proprio gioco

4’ - Rischia la Juve, con Zelezny che sbaglia il rinvio, ma i bianconeri si salvano

1’ FISCHIO D’INIZIO - Inizia la partita tra Sampdoria e Juventus Primavera

Sampdoria-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Torna in campo la Juventus Primavera di Francesco Magnanelli. I bianconeri giocheranno in trasferta contro la Sampdoria dopo la pausa nazionali. Sarà un'occasione, che alla Juve manca dall'1-0 contro la Roma. I ragazzi di Magnanelli al momento si trovano in decima posizione a quota 17 punti, mentre i padroni di casa affrontano una situazione di classifica decisamente più difficile: i blucerchiati sono infatti ultimi con 5 punti. La Juve è dunque chiamata a riscattare l'ultimo pareggio (2-2 con il Bologna), e un successo oggi sarebbe fondamentale.ScardignoBacicBjorkmanBoiro BaldeD'AmoreForteGiolfoOvalle SantosPapasergioPatrignaniZeqirajZeleznyBassinoBilibocBoufandarCrapistoDi BiaseLopezMonteroNisciRipaniVerde