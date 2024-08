Lazarsi avvicina sempre più, con la trattativa con l’Udinese che procede spedita. Dopo i primi sondaggi concreti dei giorni scorsi, i negoziati si sono intensificati in parallelo con la definizione ormai imminente del trasferimento di Teun Koopmeiners alla Juventus. La Dea, che aveva inizialmente esplorato la possibilità di ingaggiare Matt O’Riley dal Celtic Glasgow, ha ora deciso di puntare con decisione su Samardzic, attratta anche dalla valutazione più abbordabile del giocatore rispetto a quella del centrocampista scozzese, sul quale c’è l’interesse del Brighton.Per il talento classe 2002 dell’Udinese, che nella scorsa stagione è stato molto vicino sia all’Inter che al Napoli, l’Atalanta è pronta a investire una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro di parte fissa, con l’aggiunta di bonus che potrebbero far lievitare la somma complessiva fino ai 25 milioni richiesti dal club friulano. Durante questa sessione di mercato, l’Udinese aveva anche discusso del giocatore con Lazio, Milan e Fenerbahce, ma sembra che ora l’Atalanta sia in pole position.Un ulteriore indizio dell’evoluzione della trattativa è arrivato da Fabrizio Romano, che ha rivelato come Samardzic sia stato escluso dalla lista dei convocati per la partita che l’Udinese disputerà domani contro il Bologna al “Dall’Ara” alle 18:30. Questa esclusione potrebbe suggerire che il trasferimento del centrocampista serbo all’Atalanta sia ormai imminente.