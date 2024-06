Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, c'è anche lasulle tracce di Lazar, sempre nel mirino dellacome possibile alternativa ad Adrien Rabiot. Non è la prima volta che il club biancoceleste si fa avanti per il centrocampista serbo classe 2002, già sondato la scorsa estate e poi anche a gennaio, due tentativi conclusi con un nulla di fatto. Ora Claudio Lotito vuole provarci di nuovo, approfittando proprio dello stallo dei bianconeri che hanno momentaneamente interrotto i colloqui con l'Udinese in attesa di risolvere altre situazioni. Di certo, però, la valutazione di partenza da 25 milioni di euro è troppo alta per le casse della Lazio.