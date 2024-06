Samardzic, la Juventus è in corsa?

Lazar Samardzic è ora pronto a lasciare l’Udinese nel corso dell’estate. La Lazio fiuta la ghiotta possibilità di mettere a segno un grande colpo ma non è l'unico club interessato. Nei prossimi giorni Mourinho ha intenzione di chiamare direttamente al talento serbo dell’Udinese per convincerlo a raggiungerlo al Fenerbahce.In Italia, Samardzic, è stato vicinissimo all'Inter ma non solo. A gennaio anche il Napoli lo voleva ma c'è stata un'azione di disturbo da parte della Juventus. I bianconero, riferisce calciomercato.com, hanno chiesto di essere informati sugli sviluppi su Lazar, ma oggi Lazio e Fenerbahce hanno la chance di mettere la freccia per il nazionale serbo.