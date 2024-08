è ufficialmente un nuovo giocatore dell'. L'annuncio è arrivato dallo stesso club bergamasco, che poco fa ha comunicato di aver acquisito "il 22enne eclettico centrocampista serbo da Udinese Calcio a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni". Le indiscrezioni delle scorse ore parlano di un'operazione da 20 milioni di euro più 5 di bonus.L'approdo di Samardzic in nerazzurro sembra poter finalmente spalancare la porta di uscita dall'Atalanta a, pronto da settimane a unirsi allae in attesa che il suo club - oltre a trovare l'accordo economico con i bianconeri - riuscisse a sostituirlo nello scacchiere tattico. Adesso più che mai, quindi, le prossime ore potrebbero essere decisive per avvicinare l'olandese alla Continassa.