"Sono e sarò sempre milanista ma quando hanno presentatoallaalun po' di invidia l'ho provata. Fonseca magari farà i miracoli, ma Conte e Motta un certo appeal l'hanno avuto. Ma anche De Zerbi e Italiano...". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso le sue opinioni calcistiche durante il programma 'Un giorno da pecora' su RadioRai, commentando il possibile arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan.Salvini non ha nascosto un certo rammarico per il fatto che allenatori del calibro di Thiago Motta e Antonio Conte abbiano scelto rispettivamente la Juventus e il Napoli. "Un po' di invidia l'ho provata," ha ammesso il politico milanese, sottolineando il fascino e l'appeal che questi tecnici portano con sé. Salvini ha inoltre menzionato altri allenatori emergenti come Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano, riconoscendo il loro talento e potenziale.