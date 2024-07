Karim, esterno offensivo del, è finito nei radar dellacome possibile rinforzo del reparto offensivo, soprattutto quello degli esterni d'attacco. Il suo allenatore Nuri, in un'intervista a RuhrNachrichten.de, ha parlato proprio del futuro del giocatore.SAHIN - "Conosco bene il suo pensiero su di me e non ho intenzione di commentare ogni pettegolezzo qui. Non voglio partecipare a questo gioco. Ciò che conta per me è quello che voglio da Karim e ciò che mi ha detto. Tutto il resto non mi interessa."