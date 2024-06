La Juventus è su Saelemaekers

Alexisè ancora legato al, ma per quanto tempo? Nelle ultime settimane, il destino del belga è stato fortemente influenzato dai cambiamenti in panchina del Bologna. L'addio di Thiago Motta e l'arrivo di Vincenzo Italiano hanno modificato i piani del direttore sportivo Sartori e della dirigenza felsinea, che inizialmente intendevano riscattare il giocatore per 10 milioni di euro. Tuttavia, con l'arrivo di Italiano,Ne scrive Calciomercato.com.Dopo un prestito oneroso di 500 mila euro e una stagione con l'Emilia,Nonostante abbia contribuito alla qualificazione delin Champions League con 4 gol e 2 assist in 32 partite, l'ex giocatorenon è una priorità per Italiano. Il tecnico preferisce investire la somma prevista per il riscatto su un giocatore più adatto al suo stile di gioco.Con queste premesse, è probabile chetrovi una nuova squadra nella prossima stagione. Diverse squadre hanno già mostrato interesse, tra cui. La Juventus, conin panchina, potrebbe accogliere Saelemaekers a Torino, sfruttando la positiva esperienza avuta insieme a. Anche il Torino, alla ricerca di rinforzi offensivi, potrebbe essere una destinazione plausibile.L'agente diha offerto il giocatore anche a diverse squadre di Premier League, aumentando le opzioni sul tavolo. Il Milan, dal canto suo, è orientato a cedere Saelemaekers per fare cassa e generare una plusvalenza, vista la riduzione del suo valore netto a 2,58 milioni di euro al 30 giugno 2024. Ogni offerta superiore garantirebbe introiti importanti per il club meneghino.