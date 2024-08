Arrigo Sacchi ha parlato dell'esordio della Juventus contro il Como sulle colonne della Gazzetta dello Sport, evidenziando i meriti di Thiago Motta, al debutto ufficiale sulla panchina bianconera:"Resto convinto che la società bianconera abbia fatto un ottimo investimento prendendo Thiago Motta. Ho molta fiducia in lui, perché l’ho visto lavorare a Bologna e, soprattutto, ho ammirato il gioco che ha dato ai rossoblù portandoli addirittura alla qualificazione in Champions League. Motta è uno stratega, uno che studia calcio dalla mattina alla sera, uno che vive per questo sport e, di conseguenza, sono sicuro che la squadra trarrà beneficio da questa totale dedizione".