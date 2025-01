Getty Images

, ex allenatore e oggi opinionista, ha svelato un retroscena ai microfoni di kisskissnapoli.it riguardo proprio all'attuale allenatore del Napoli, ovvero, il quale sta guidando gli azzurri - nel corso della sua prima stagione all'ombra del Vesuvio - in vetta al campionato di Serie A. Di seguito ecco le dichiarazioni di Sacchi.“Conosco Conte, posso dire che è un grande professionista, una persona che da la vita al calcio. È giusto che abbia queste soddisfazioni, è veramente bravo. Avevo capito che avrebbe fatto l’allenatore, infatti lo consigliai alla Juventus. Ricordo quando mi arrivò la chiamata di Marotta e io consigliai di prendere subito Conte come allenatore”.