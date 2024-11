Sacchi Juve, le parole dell'ex allenatore

L'ex allenatore del Milanha parlato della Juventus e del suo percorso in questo campionato. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero ha commentato il momento dei bianconeri, sottolineando positivamente il lavoro die inserendo la Juve tra le candidate al titolo.'Penso che la Juventus non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale, che è notevole, e dunque se Thiago Motta riuscirà a sistemare tutti gli ingranaggi ha la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità e lottare per il titolo. È normale che la squadra non sia ancora al top perché, dopo anni di un calcio «tradizionale». La Juve ha tanti giocatori nuovi, e anche questo può risultare un impedimento all’apprendimento della lezione di Motta. Resto tuttavia convinto che i bianconeri abbiano le carte in regola per arrivare in fondo al campionato da protagonisti e per lottare per lo scudetto'.