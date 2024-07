Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha commentato ai microfoni di Radio Radio il mercato della Juventus, soffermandosi sull'ormai imminente cessione di Dean Huijsen al Bournemouth. Un'operazione che permetterà alla Juve di incassare 18 milioni di euro che, verosimilmente, verrano reinvestiti per arrivare a Jean-Clair Todibo. Ed è proprio qui che nasce la perplessità di Sabatini. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non capisco la strategia della Juventus. Tra Todibo e Gatti non c'è grandissima differenza. Oppure, la dico meglio, tra Todibo e Huijsen io mi prendo sempre Huijsen. Anche sugli esterni, Galeno non è di livello alto. Soulé alla Roma per 30 milioni ci guadagna la Roma per come va a spendere i soldi la Juventus".