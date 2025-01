Sandroai microfoni di Pressing sulle reti Mediaset ha commentato la situazione attuale della Juventus. Le sue parole :"Thiago Motta non ha la maggior parte delle colpe. Il punto è che non ci sono giocatori capaci di trasmettere cosa sia la Juventus ai giovani. Chi glielo dovrebbe dire, Locatelli? A Torino è stata fatta una politica per mandare via Szczesny, Rabiot e perfino Alex Sandro, i più esperti insieme a Danilo anche lui uscita. Hanno fatto come in dittatura. A parte Perin, mi chiedo chi possa fare un discorso di polso in questa Juve per uscire dal momento. A tutto ciò va aggiunto un bravo allenatore che però sta andando in confusione e si sta rifacendo a delle esperienza che non sono del livello della Juventus".