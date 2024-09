Sandro Sabatini su calciomercato.com commenta la vittoria dell'Italia contro Israele e in particolare si sofferma sull'utilizzo diricordando la coppia"Barella e Frattesi, sono tipo Totti e Del Piero, con le dovute proporzioni. Per intendersi, insomma. Meglio se gioca uno. Oppure l’altro. Comunque non tutti e due assieme", le parole del giornalista, che poi ha aggiunto: "Se l’Italia avesse la stessa abbondanza anche in altri ruoli… Il rimpianto resta in sospeso, perché le vittorie su Francia e Israele non consegnano alla Nazionale nuovi eroi, non esageriamo. Ma giocatori validissimi, sì. Tonali e Ricci sono facili da menzionare."