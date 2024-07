Federico Chiesa, le parole di Sandro Sabatini

La situazione di Federico Chiesa fa discutere e Sandro Sabatini su Tuttosport ha analizzato il momento di difficoltà del giocatore oltre alle voci di mercato che lo vogliono ormai lontano dalla Juventus."Il problema non è il paragone con Sinner. Il problema, oggi, è che Federico Chiesa non è nemmeno Musetti", le parole di Sabatini su Chiesa. " Equivoci. Contraddizioni. Tempistiche. Coincidenze. C’è un po’ di tutto, nella traiettoria che sta prendendo la sua carriera. Si intravede una crisi calcistica al compimento dell’ottavo anno da professionista .Fuori dalla Juve, con destinazione Roma o Napoli (in Italia) o chissà dove in Premier League. Oppure fuori rosa, come i suoi compagni appena estromessi dall’accoppiata Motta-Giuntoli"