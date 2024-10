Sabatini su Inter-Juventus: la differenza tra le due squadre

Sandro Sabatini su calciomercato.com ha fatto il punto sulle italiane dopo il turno di. Così ha parlato diin vista della sfida di domenica a San Siro: "La Juve ha peggiorato tutto quel che poteva, facendosi soffocare dallo Stoccarda. L’Inter ha perso Carlos Augusto, ma vinto in trasferta e con merito."Il giornalista poi si è soffermato su duellosottolineando una grande differenza tra la Juve e i nerazzurri: "Se anche Inter-Juve verrà come al solito presentata con la sfida classica tra Lautaro e Vlahovic, la realtà dice che l’Inter può aggiungereLa Juve, no".