ha parlato ai microfoni de Il Messaggero per provare a tracciare una griglia Scudetto. Secondo l'ex dirigente della Salernitana, sono sostanzialmente due le squadre candidate alla vittoria del tricolore a fine stagione. Tra queste, Sabatini, non include la Juventus di Thiago Motta: per lui le formazioni favorite per la vittoria finale sono l'Inter - candidata numero uno - e il Napoli."Sulla carta l’Inter, ma il Napoli ha ricreato un ambiente vincente. L’effetto Conte è tangibile. Solo lui poteva farcela in un mese".