Il giornalista Sandro, attraverso il suo canale YouTube, ha espresso il suo punto di vista sugli episodi arbitrali che hanno influenzato l'esito del lunch match tra Juventus e Cagliari, terminato 1-1 grazie ai rigori trasformati da Vlahovic e Marin. Sabatini ha sottolineato come la partita sia stata caratterizzata da numerosi episodi chiave, ma ha soprattutto voluto focalizzarsi sui due calci di rigore, in particolare quello assegnato alla Juventus.Secondo Sabatini, il rigore concesso alla Juventus per fallo di mano è stato l'episodio più controverso della gara. Il giornalista ha infatti espresso dubbi sulla decisione arbitrale, ritenendo che il movimento del giocatore del Cagliari fosse in linea con la dinamica dell'azione e non tale da giustificare un intervento falloso. "È stato un match con tanti episodi, inclusi due calci di rigore", ha detto Sabatini, aggiungendo che, a suo avviso, il fallo di mano era discutibile."È stato un match con tanti episodi, inclusi due calci di rigore. A mio parere, l'episodio più controverso è stato il fallo di mano che ha portato al rigore per la Juventus, poiché ritengo che il movimento del giocatore del Cagliari sia stato perfettamente coerente con la dinamica dell'azione".