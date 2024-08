Sandro, a Calciomercato.com, commenta così la partita della Juventus.I numeri sono eccellenti come l’impatto di Thiago Motta, che impressiona più ancora del mercato dispendioso, aspettando Koopmeiners in ultima aggiunta. Ma per ora - va detto, anzi evidenziato - questa Juve vince e convince senza gli acquisti. Infatti la panchina di Douglas Luiz passa inosservata, anche perché la sensazione è che Fagioli, di fatto anche lui un nuovo acquisto, sia meglio del brasiliano.La prestazione, il risultato e il primato in classifica offrono ai tifosi bianconeri un entusiasmo che non può prescindere dalla valutazione serena sul modesto spessore tecnico delle prime due avversarie, Como e Verona. Ma è comunque doveroso applaudire Motta, che gioca con grande precisione il suo vero calcio, già esibito a Bologna: ripartenze micidiali, ad esaltare sia la compattezza difensiva sia il pressing appoggiato a centrocampo e non sconclusionato in avanti.