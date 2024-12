Sandro Sabatini ai microfoni di Pressing ha commentato la sfida tra Lecce e Juventus. Le sue parole:



SABATINI- "Dare la colpa a Cambiaso dopo quanto fatto fino ad ora è molto severo, anche se nello specifico c’è un errore commesso a 70 metri dalla porta. Il primo tempo ottimo non l’ho visto. E’ vero che giocano gli stessi 13 da tanto tempo, ma è un’emergenza che non è solo una maledizione, ma serve qualche spiegazione. Qui ci sono tre giocatori che hanno avuto recidive anche se non sono di dominio pubblico. I tre punti interrogativi sono inspiegabili e inammissibili. Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Adzic hanno avuto delle ricadute e questo va considerato. La giustificazione per Lecce è la stanchezza, ma dal punto di vista della qualità tecnica mancavano solo due titolari: Bremer e Vlahovic".