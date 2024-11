Sabatini, le parole sulla Juventus

Sandrointervenuto ai microfoni di Pressing ha parlato della Juventus e dei problemi della rosa bianconera. Queste le sue parole:"La Juventus, dal trovarsi quattro attaccanti come Vlahovic, Milik, Kean e Chiesa, si è ritrovata a giocare a San Siro contro il Milan con un 4-6-0. Ma tra la Primavera e la Next Gen non c’era nemmeno un attaccante che si poteva portare anche solo in panchina? Questo vuol dire che non c’è qualcosa a livello sul come è stata costruita la rosa bianconera".