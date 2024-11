Sandro, a Calciomercato.com, parla così della lotta scudetto."Il Napoli rappresenta quasi un’eccezione, perché ha speso tanto sul mercato. Però incassa altrettanto in campionato. Guardate invece le altre big, in ordine di classifica: Juventus, Milan e Roma elencano chi ha investito tanti (troppi) milioni in trattative frenetiche e progetti tecnici zoppicanti, per poi ritrovarsi ai margini della zona Champions (la Juve), oppure fuori dall’Europa (il Milan) e perfino sul baratro della zona retrocessione (la Roma). È questa la classifica, non ancora completata. Comanda il Napoli, che allunga in testa inseguita dalle squadre che non tutti si aspettavano".