Sandro, a Tuttosport, parla così del mercato di Giuntoli e delle differenze con Allegri."Rugani? Per quanto riguarda il connubio calcistico, si è trattato di un evidente equivoco. Allertati gli avvocati per le pratiche di divorzio, a causa del litigio “fuori rosa” che aleggia sul difensore, più i due centrocampisti e l’attaccante. Ci penserà il direttore sportivo che, qualche anno fa, certe situazioni amava risolverle decisamente a modo suo (…). Gioco e giocatori. Senza contrapposizioni. Un’estate dopo, alla Juventus sembra tutto cambiato: sensibilmente in meglio per promesse tecniche e tattiche. Che poi sull’argomento, anche senza schierarsi con gli estremismi, ci sarebbe da ragionare. Giuntoli sta confezionando per Thiago Motta una squadra assai più forte dell’ultima di Allegri. Che comunque un girone da scudetto l’ha fatto e una Coppa Italia l’ha vinta. Perfino alla fine".