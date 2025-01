Dopo l'1-1 tra Torino e, Sandro Sabatini su calciomercato.com ha commentato la situazione dei bianconeri e il lavoro di"Il pareggio serve a nulla, se non ad arricchire numeri demotivanti: 12 pareggi su 19 partite di campionato sono una statistica che deprime anche gli juventini più ottimisti e fiduciosi. Ma la fiducia non è infinita. E il cartello “lavori in corso” non può durare per sempre. Anche perché il corso dei lavori di Thiago Motta (e Giuntoli) non è immune da colpe, demeriti ed errori che prima o poi avranno una serena valutazione. E se continua così, una severa bocciatura".