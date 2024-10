Sandroai microfoni di Pressing ha parlato della Juventus e del mercato estivo della Vecchia Signora. Le sue parole:"La Juventus più che in crescita, è in una situazione altalenante, noi siccome comandano i risultati ed è giusto così, i risultati che sta ottenendo la Juventus in campionato sono abbastanza soddisfacenti e in Champions League sono estremamente soddisfacenti. La prestazione è una prestazione di 70 minuti con un uomo in più e praticamente poca roba fino all'ultimo quarto d'ora e il rendimento dei giocatori che sono arrivati dal mercato sono nettamente al di sotto delle aspettative".