Le parole di Sandroa calciomercato.com:"Terzo 0-0 consecutivo per la Juve, e ancora con il portiere avversario quasi in vacanza. Nell’occasione, erano addirittura due: prima Meret (infortunato), poi Caprile. Ma più del risultato, il caso del giorno riguarda Vlahovic, senza gol e senza gloria, anzi con l’ingloriosa sostituzione nell’intervallo. Di buono, per Thiago Motta, c’è ancora la porta inviolata. Certo. E va detto. Sottolineato. Anche perché già a Bologna era quello il segreto del suo gioco: la grande attenzione difensiva. (...) Così si torna all’inizio, anzi all’intervallo: Thiago Motta manda sotto la doccia Vlahovic, per scelta tecnica. Se non è un caso, accettate almeno il diminutivo con tutto quel che significa: è un casino".