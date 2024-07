Le parole di Sandroa calciomercato.com:"La Juve è andata con una sciabolata sull’olandese orobico, l’Atalanta ha parato e risposto. La luce verde, se lampeggerà, sarà davvero nelle ultime battute, quelle più emozionanti (e costose). Medaglia di bronzo a Di Gregorio, ottimo in prospettiva ma con Szczesny e Perin sotto contratto non ce n’era bisogno subito. Medaglia d’argento a Thuram jr che è un “downgrade” rispetto a Rabiot (tranquilli, alla famiglia Thuram la provocazione porta fortuna). Medaglia d’oro per Douglas Luiz e fidanzata, primo caso nella storia di "acquisto misto" nella storia del calciomercato. Tipo il doppio misto nel tennis, gare simili nel tiro con l'arco, le staffette di atletica e nuoto e infine il nuoto sincronizzato".