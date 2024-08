Le parole di Sandroa calciomercato.com:"Il punto è proprio questo: a chi giova? E di seguito un’altra domanda: chi ha deciso? Chiesa rappresenta la classica punta di un iceberg composto da detriti di milioni. Sia milioni d’ingaggio che di cartellino. Milioni come detriti, cioè soldi deteriorati. Un evidente crollo di valutazioni sul mercato. Facciamo i conti. Oltre a Chiesa, sono fuori rosa Szczęsny, McKennie, Milik, Kostic, Rugani, De Sciglio, Nicolussi Caviglia, il “solito” Arthur, il misterioso Djalò e perfino i giovani Barbieri e Nonge. Se l’espressione “fuori rosa” non è formalmente corretta, chiediamo scusa. Cambiamo subito in “fuori dalle convocazioni” oppure “dentro il mercato”. Comunque restano i numeri. I conti. Milioni su milioni. Il valore dei cartellini, ipotizzato a giugno, si sta abbattendo ogni giorno che passa, fino al traguardo ravvicinato del 30 agosto, ultimo giorno di mercato".