Ruud Krol su De Ligt: 'Da quando è andato via dalla Juve è peggiorato'

A "1 Football Club",allenatore ed ex calciatore di Napoli ed Ajax ha commentato il momento che sta vivendopassato dal Bayern Monaco al Manchester United in estate."La Juve ha comprato De Ligt che era arrivato dall'Olanda. Prima al Bayern Monaco e poi al Manchester è peggiorato di molto rispetto alla Juve, dovrebbe crescere. Alla Juve, con Allegri, aveva fatto molto bene. Era perfetto nella marcatura, nel posizionamento in campo, era uno dei giocatori più forti in Italia"