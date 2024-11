Il tecnico dell'Udineseha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la, che per i friulani arriva dopo la rimonta subita dal Venezia. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni riportate da TMW.- "La Juventus ha più di dieci giocatori di valore in rosa e questo è un vantaggio per l'allenatore, quando c'è un assente ci sono altri ragazzi pronti a dimostrare qualcosa. Noi ci concentriamo su noi stessi per preparare la partita di domani e giocarla come vogliamo, è possibile contro una squadra come la Juventus riuscire ad ottenere dei punti".- "Con il senno di poi si può parlare di molte cose, ma cambia poco, la partita con il Venezia ci ha fatto male ma è anche un buon ricordo perché abbiamo visto che si vince la partita solo quando l'arbitro fischia la fine […]. Non siamo stati attenti su alcuni dettagli come prima e non eravamo coesi, abbiamo sbagliato su alcuni dettagli e l'avversario può così risvegliarsi, trovare un goal in una situazione che non doveva esserci. Il Venezia ha ripreso così ossigeno e abbiamo cominciato male la ripresa. La squadra deve imparare ad affrontare tutte le dinamiche di una partita, a Venezia dovevamo cercare il terzo goal. Non è questione di un singolo, sicuramente anche io posso valutare le mie mosse, ma ora dobbiamo dimostrare contro la Juventus la voglia di migliorare [...]. Tourè domani non ci sarà, quindi ci saranno Kabasele e Giannetti, dovremo essere bravi nei posizionamenti, nella copertura degli spazi e dovremo essere efficaci con il pallone tra i piedi, correndo quando non lo abbiamo. Anche domani impareremo qualcosa di nuovo e sono contento che abbiamo subito l'opportunità di rifarci, sarà una grande sfida, vogliamo sfruttare il nostro pubblico dimostrando di essere difficili da battere in casa".- "Spero che scenderemo in campo con la giusta motivazione e il giusto talento. Sappiamo che avversario affrontiamo, con grandi individualità. Non potremo permetterci di mollare, dobbiamo sempre lavorare tutti assieme, abbiamo tratto importanti insegnamenti dalla gara di mercoledì. Non posso prevedere il risultato di domani, ma faremo tutto ciò che è in nostro potere per provare a ottenere punti anche contro la Juventus".