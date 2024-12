Come sta andando Rugani nell'Ajax

GOOOOOOAAAAAALLL THE ITALIAN DANIELE RUGANI (ex-Juve) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/atyVSqfIxe — Football Report (@FootballReprt) December 19, 2024

Danielesi è tolto una soddisfazione personale segnando il primo goal con la maglia dell'da quando è arrivato in estate. Il difensore italiano, schierato titolare in Coppa d'Olanda, Rugani ha sbloccato il risultato grazie a un preciso colpo di testa contro il Telstar. Su calcio d'angolo, l'ex Juventus si è inserito perfettamente sul primo palo realizzando la rete.Rugani fino a qui non ha trovato tanto spazio con Farioli, allenatore dei lancieri. Il difensore ha totalizzato nove presenze ma con solo 375 minuti giocati. Intanto però è arrivato il primo goal.