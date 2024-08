Daniele Rugani è diventato un nuovo giocatore dell'Ajax nella giornata di mercoledì 21 agosto, quando il club di Amsterdam ha confermato l'ingaggio del calciatore attraverso un comunicato ufficiale apparso sui propri canali social. Il difensore classe 1994, dunque, lascia la Juve a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. L'ex difensore di Empoli, Cagliari e Rennes ha voluto salutare il popolo bianconero tramite un post apparso sul suo profilo Instagram:"Ci tenevo a fare questo post per salutare e ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni bianconeri. Qua sicuramente lascio un pezzo importante di cuore e di vita perciò non posso che augurare il meglio alla società, a tutte le persone che ho conosciuto, ai miei compagni e ai tifosi che ci hanno supportato in questi anni. Con l’orgoglio di aver sempre dato tutto me stesso per questa maglia, è il momento adesso di voltare pagina per una bellissima e stimolante nuova avventura.Grazie Juventus. Grazie a tutti".