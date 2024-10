Rugani titolare con l'Ajax per la prima volta

Minuti giocati: 59'

Tocchi: 52

Passaggi riusciti: 40/45

Intercetti: 2

Duelli aerei (vinti): 1 (1)

Perc'è stata finalmente la prima partita giocata dal primo minuto con la maglia dell'Ajax. Fino ad ora il difensore di proprietà della Juventus era subentrato a partita in corso o non era neanche entrato come accaduto in più circostanze.Rugani ha giocato da centrale nella difesa a quattro schierata dal tecnico Farioli contro il Qarabag. L'Ajax ha vinto senza problemi superando gli avversari in trasferta 3-0. E per Rugani una prova sicuramente positiva. Ecco i suoi numeri nella partita.