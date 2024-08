Il Bologna è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la rosa nelle ultime settimane di mercato, e sta valutando tre obiettivi primari: Logan Costa, Alexsandro e Sikou Niakaté. Tuttavia, le trattative si stanno rivelando complicate a causa delle richieste elevate dei club e dei ritardi legati agli impegni europei dei giocatori. Per questo motivo, i rossoblù stanno considerando alcune alternative qualora le trattative principali non dovessero andare a buon fine.Tra le opzioni di riserva figura il nome di, difensore classe 1994 in uscita dalla Juventus. Nonostante Rugani sia stato proposto al Bologna già un mese fa dal suo agente Davide Torchia, la pista è rimasta in secondo piano. Rugani ha rifiutato offerte dall'Arabia Saudita, esprimendo la volontà di restare in Italia e manifestando un certo interesse per la destinazione bolognese.Sebbene i recenti rapporti tra Bologna e Juventus non siano stati dei migliori, Rugani rappresenta un'opzione da tenere in considerazione qualora le trattative principali fallissero. Il club felsineo, pronto a sfruttare ogni opportunità per rafforzare la difesa, non scarta completamente l'idea di ingaggiare il difensore bianconero, soprattutto se si presentasse l'occasione di un prestito con diritto di riscatto.