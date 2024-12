Il segreto dell'Ajax per? La connessione tra le parti del club. Ecco un retroscena svelato a Gazzetta: "I primi due mesi, quando vivevo in hotel, andavo all’allenamento in bici con il mio zaino sulle spalle, un po’ come facevo ai tempi dell’Empoli. Adesso mi sono trasferito più vicino al centro di Amsterdam con mia moglie Michela e nostro figlio Tommy. Andare al campo in bicicletta è la normalità. Per non parlare dell’attenzione al vivaio: ogni giorno la tocchi con mano, settore giovanile e prima squadra sono collegatissimi".