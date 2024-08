Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, il tecnico del Bolognaha confermato come la sua squadra abbia bisogno di un rinforzo in difesa. "Non abbiamo nulla da nascondere", le sue parole. "Si sta lavorando per un centrale, poi per il resto con la società siamo vigili su tutto. La priorità rimane quella del difensore centrale". I rossoblù, come noto, sono sulle tracce di, finito sulla lista degli esuberi dellanonostante il rinnovo firmato nei mesi scorsi. Proprio ieri si è parlato di nuovi contatti tra lui e il, con l'Ajax che comunque rimane sempre alla finestra.