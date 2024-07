Rugani-Fiorentina, la posizione del club

L'asse tra Juventus e Fiorentina può accendersi nelle prossime settimane. I due club hanno già concluso una trattativa in questa sessione, ovvero il passaggio di Moise Kean da Torino a Firenze ma questo potrebbe non essere l'unico trasferimento dalla Juve ai viola. La Fiorentina infatti ha fatto un sondaggio concreto per Mckennie ma non solo.Come riferisce La Stampa, la squadra di Rocco Commisso sta riflettendo non solo su Mckennie ma anche su Daniele Rugani. Il difensore della Juventus è in uscita perché non rientra nei piani di Thiago Motta nonostante il rinnovo di contratto arrivato circa due mesi fa. Situazione da tenere monitorata dunque. La Fiorentina può rinforzarsi ancora con altri bianconeri.