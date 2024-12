Rugani Ajax, il dato

Danielesta vivendo un momento d’oro, dimostrando tutto il suo valore nel campionato olandese, dopo aver lasciato in estate la Juventus Con 611 minuti giocati in stagione, il difensore italiano è diventato un punto di riferimento per la squadra, contribuendo a un dato impressionante: l’Ajax non ha subito alcun gol durante la sua presenza in campo. Questo traguardo sottolinea l’importanza di Rugani come pilastro della retroguardia, dove spiccano le sue qualità di lettura del gioco, posizionamento e leadership difensiva. Dopo anni caratterizzati da alti e bassi in Italia, il trasferimento in Eredivisie sembra avergli restituito fiducia e continuità, permettendogli di esprimere al meglio il suo potenziale.La scelta dell’Ajax di puntare su di lui si sta rivelando vincente, e il club olandese si gode il suo contributo essenziale, sia in campionato che nelle competizioni europee. Rugani non solo ha trovato una nuova dimensione professionale, ma si è anche rilanciato come una delle sorprese più solide della stagione, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi. Il suo percorso rappresenta un esempio di come un cambio di ambiente e una nuova sfida possano trasformare una carriera, riportando un giocatore ai livelli che aveva promesso agli inizi.