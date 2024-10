Rovella torna all'Allianz Stadium da ex

Sarà una partita speciale perC'era già stato da avversario con la maglia del Monza, vincendo e convincendo. In quel caso però il classe 2001 era in prestito. Poi la passata stagione con la Lazio, poche settimane dopo l'addio ai bianconeri, subentrò nel secondo tempo. Non ci sono dubbi invece sulla sua presenza da titolare questa sera.



La storia tra Rovella e la Juventus è stata una storia che in realtà non è mai realmente nata. Perché il centrocampista non ha mai avuto una concretà opportunità di conquistare un posto nella rosa della Juve, che ha fatto altre scelte. L'addio, nell'estate 2023, è stato dovuto a questioni sia tecniche che economiche. Tecniche perché la dirigenza doveva fare una scelta tra i vari giovani di talento che aveva a disposizione. Oltre a lui infatti c'era Miretti, passato da poco al Genoa ma solo in prestito senza diritto di riscatto, e Fagioli. Senza coppe europee e non potendo sapere cosa sarebbe poi successo con lo stesso Fagioli e con Pogba, entrambi squalificati, c'era la necessità di lasciar partire qualcuno. E l'offerta della Lazio (prestito biennale con obbligo di riscatto a 17 milioni) è stata ritenuta sufficiente per "sacrificare" Rovella. Acquistato dal Genoa a gennaio 2021 e lasciato in prestito per oltre due anni, Rovella con la Juventus di fatto giocato solo 24 minuti suddivisi in tre presenze. Ecco, appunto, una storia mai nata.



Speranza Italia: sfida a Fagioli



Dopo qualche difficoltà con la Lazio, anche a causa di alcuni problemi fisici e in generale della complicata stagione biancoceleste, quest'anno Rovella è diventato un punto fermo della squadra di Baroni. Sempre titolare ad eccezione di una partita. L'uomo da cui la Lazio passa per costruire con qualità e precisione. Un rendimento che adesso fa giustamente sperare il ragazzo in una chiamata di Luciano Spalletti con l'Italia. E in questo senso, la "sfida" è proprio con Fagioli nel ruolo di regista, considerando che Ricci in questo momento è il primo nelle gerarchie per quella posizione. Il commissario tecnico guarderà con attenzione il match all'Allianz Stadium, dove potrà osservare dall'inizio l'ex Juventus mentre il "rivale", ovvero Fagioli, partirà dalla panchina.