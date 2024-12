Nicolò, centrocampista della Lazio, ha parlato così a Sky Sport dopo l'ultima partita.- “Sicuramente l’anno scorso ho avuto qualche problema. Ora sono felice di stare bene. Anche oggi abbiamo giocato una buona partita, contro una squadra fortissima. I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto, anche contro l’Inter. Li ringraziamo sempre per il loro sostegno”.“Si ho giocato nell’Alcione e poi sono andato a Genova. Poi da lì ho fatto il percorso nel settore giovanile per poi esordire in prima squadra. Mi sono trovato benissimo ovunque sono andato. Mi trovo bene anche qui alla Lazio: è come una seconda casa per me”.“Io non sono dispiaciuto, sono felice che Thiago Motta sia alla Juventus. Ma io sono molto più felice di stare alla Lazio e sono contento di essere qui. Non ho nessun pensiero sulla Juventus”.