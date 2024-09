Juventus, Rouhi titolare: aveva già giocato in Serie A

Una delle sorprese più grandi in vista di Genoa-Juventus è la presenza diIl classe 2004 è uno dei giovani della Next Gen che è rimasto in prima squadra insieme a Mbangula e Savona. CHI E' ROUHI, CARRIERA E CARATTERISTICHE. Per Rouhi non sarà il debutto assoluto con la magli bianconera visto che Thiago Motta lo aveva già utilizzato in stagione anche se per pochi minuti nel finale. Lo svedese era subentrato nella trasferta di Verona, giocando 13 minuti. Adesso la grande chance dal primo minuto per lui, che sarà l'ennesimo giovane che Thiago lancia da quando è arrivato a Torino.