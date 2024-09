Chi è Rouhi

Caratteristiche tecniche

Thiago Motta nel corso della conferenza stampa della vigilia del match tra Genoa e Juventus, ha rivelato in diretta la formazione con cui i bianconeri scenderanno in campo per affrontare il Grifone. Sono tante le sorprese, con qualche esclusione eccellente probabilmente dovuta all'impegno di Champions League contro il Lipsia. Tra le novità assolute ci sarà anche l'impiego dal primo minuto di Jonas Rouhi.Nato in Svezia, Jonas Jakob Rouhi è cresciuto nel settore giovanile dell’IF Brommapojkarna dove ha militato fino alla formazione Under 17. Nelle ultime ore della sessione invernale del 2020 è approdato alla Juventus, dove ha iniziato a giocare prima con la formazione Under 17, poi è passato successivamente nella Primavera, con cui ha collezionato 74 presenze. Nell'annata 2023/2024 il ragazzo è stato promosso in Next Gen. Nell'ultima estate invece ha preso parte alla preparazione con la prima squadra agli ordini di Thiago Motta. Le qualità dello svedese hanno convinto il tecnico a confermarlo in prima squadra. Il 9 agosto il giocatore ha firmato il rinnovo di contratto con il club bianconero. Contro l'Hellas Verona, alla seconda giornata di campionato, è arrivato anche l'esordio in prima squadra da subentrato.Alto 1,83 centimetri, predilige il piede sinistro. Tatticamente è un terzino che viene impiegato sul lato sinistro del campo. Dotato di buona tecnica, fa della velocità la sua arma primaria. Nella scorsa annata, agli ordini di Brambilla in Next Gen, ha collezionato 30 presenze tra tutte le competizioni, segnando due gol e confezionando due assist. Nel corso della sua carriera era stato utilizzato anche come centrocampista, ma la posizione naturale del giocatore è quella di terzino.





